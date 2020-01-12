شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعادل الأهلي وبلاتينيوم.. خالد النبوي لعمرو أديب: «خلي الطابق مستور» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا للفنان خالد النبوي، خلال استضافته ببرنامجه الحكاية على فضائية «إم بي سي مصر»، بشأن تعادل الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي في بطول دوري أبطال أفريقيا. وقال أديب للنبوي: «انبسط لما الأهلي اتعادل مع بلاتينيوم؟، فرد النبوي قائلا: «خلي الطابق مستور.. انت بتتكلم على أنك هتاخد الدوري مثلا؟».

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