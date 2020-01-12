شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى: مصر حريصة على ضمان حقوق كافة الأطراف فى قضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزاره الري، أن مصر حريصة على اتفاق مستدام وعادل لجميع الأطراف في قضية سد النهضة، بحيث يضمن حقوق كل دولة، وليس الجانب المصرى فقط، موضحاً أن موقف مصر واضح فى قضية سد النهضة ونتبع كافة الخطوات المتعلقة بهذه القضية بحسن نية.

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وأضاف متحدث الري، خلال مداخلة هاتفية برنامج حضرة المواطن، تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن مطالب مصر واضحة، وتتمثل في أن يتم ملء سد النهضة بالكمية التي تحتاجها إثيوبيا لتوليد الكهرباء بالتوافق مع الجانب المصري، وبما لا يؤثر على مصر والسودان، على أن يتم مراعاة فترات الجفاف والجفاف الممتد، وينص المقترح المصري علي أن يتم ملء السد من فترة 6 إلى 7 سنوات في حالة أن الفيضان أصبح متوسطا.

وأكمل متحدث الري، أن الإعلان عن الوصول لطريق مسدود في المفاوضات كان على أساس أن كان موقف مصر واضحا وصريحا تجاه هذه القضية، ثم بعد ذلك تلقينا دعوة من الجانب الأمريكي تفيد استئناف المحادثات المتعلقة بهذه القضية والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.