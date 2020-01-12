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الولايات المتحدة تدعو إيران للاعتذار عن إيقاف السفير البريطانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية الحدث، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الولايات المتحدة تدعو إيران للاعتذار عن إيقاف السفير البريطانى لديها.

اعتقلت قوات الأمن فى إيران السفير البريطاني في البلاد روب ماكريري، وذلك خلال تصويره تجمعًا أمام جامعة أمير كبير في طهران".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال السفير البريطاني لدى إيران راب ماكير لساعات، بتهمة "تواجده في احتجاجات اليوم بطهران".

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وتشهد عدد من المدن الإيرانية احتجاجات ضخمة عقب الإعلان عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني أطلق عن طريق الخطأ.

وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.

كما هتف المتظاهرون "الموت للولي الفقيه"، كما هتف المتظاهرون "الاستقالة لا تكفي، تتوجب المحاكمة".

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