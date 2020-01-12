شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: اعتقال سفيرنا في إيران انتهاك للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن بريطانيا تعتبر اعتقال سفيرها بطهران انتهاكا للقانون الدولي.

اعتقلت قوات الأمن في إيران السفير البريطاني في البلاد روب ماكريري، وذلك خلال تصويره تجمعًا أمام جامعة أمير كبير في طهران".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال السفير البريطاني لدى إيران راب ماكير لساعات، بتهمة "تواجده في احتجاجات اليوم بطهران".

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وتشهد عدد من المدن الإيرانية احتجاجات ضخمة عقب الإعلان عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني أطلق عن طريق الخطأ.

وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.

كما هتف المتظاهرون "الموت للولي الفقيه"، كما هتف المتظاهرون "الاستقالة لا تكفي، تتوجب المحاكمة".