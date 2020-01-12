شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يغرد بالفارسية لدعم وتشجيع المتظاهرين في إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في سابقة هى الأولي له، غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باللغة الفارسية، لأول مرة، لتوجيه رسالة للمتظاهرين الإيرانيين وتشجعيهم على الاحتجاج ضد النظام الإيراني.

وقال ترامب في التغريدة التي نشرها منذ قليل عبر حسابه الشخصي بتويتر "إلى الشعب الإيراني الشجاع، لقد وقفت معكم منذ بداية فترة رئاستي وستواصل حكومتى الوقوف معكم، نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب، شجاعتكم ملهمة".

وتشهد عدد من المدن الإيرانية احتجاجات ضخمة عقب الإعلان عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني أطلق عن طريق الخطأ.

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وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة الحجم لقائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير.

كما هتف المتظاهرون "الموت للولي الفقيه"، كما هتف المتظاهرون "الاستقالة لا تكفي، تتوجب المحاكمة".

واعتقلت قوات الأمن في إيران السفير البريطاني في البلاد روب ماكريري، وذلك خلال تصويره تجمعًا أمام جامعة أمير كبير في طهران"، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اعتقال السفير البريطاني لدى إيران راب ماكير لساعات، بتهمة "تواجده في احتجاجات اليوم بطهران".

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران صورة قالوا إنها تبين لحظة اعتقال السفير البريطاني، الذي كان يصور الاحتجاجات التي اندلعت ضد النظام عقب الكشف عن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية.