أخبار × 24 ساعة.. أحقية المشرفين الاجتماعيين فى صرف بدل المعلم والاعتماد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كان من أهمها "وزير التعليم يقر أحقية المشرفين الاجتماعيين في صرف بدل المعلم والاعتماد" و" التضامن: يجوز للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين"، و"التعليم: 90% من طلاب ثانية ثانوى أدوا امتحان العربى إلكترونيا بالفترة الصباحية "، و"وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان مركز أبحاث كلية الطب ". وزير التعليم يقر أحقية المشرفين الاجتماعيين في صرف بدل المعلم والاعتماد التضامن: يجوز للأشخاص ذوى الإعاقة الجمع بين معاشين التعليم: 90% من طلاب ثانية ثانوى أدوا امتحان العربى إلكترونيا بالفترة الصباحية وزير التعليم العالى ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان مركز أبحاث كلية الطب البيئة: يناير شهر التشجير بمبادرة "اتحضر للأخضر" لمواجهة التغيرات المناخية وزير التنمية المحلية: ندعم الأفكار والمبادرات الشبابية لحل مشاكل المحافظات التعليم العالى: الانتهاء من التحول الرقمى بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا خلال 2020 وزير التعليم عن تداول امتحانات الثانى الثانوى: آفة مجتمعية ترسخت عبر سنوات Advertisements وزيرة الصحة: التأمين الصحى الشامل مشروع قومى لمصر البيئة: زراعة 2000 متر نجيله و300 شتلة لنبات الإيفوربيا الحمراء بمصر الجديدة صور ..وزيرة التضامن توجه بنقل مسنة تعيش على رصيف مترو باب الشعرية لدار رعاية وزير النقل: افتتاح باقى محطات المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو 25 إبريل الهجرة: تلقينا طلبات من أطباء مصريين بالخارج للمشاركة فى مشروع المدينة الطبية "​الأوقاف" تعلن أسماء الناجحين ​​فى اختبارات الأئمة والواعظات وزير التعليم: نجاح التطوير لا يرتبط بتصميم الأسئلة والتقييم وليس الشبكات التعليم: طلاب الصف الأول الثانوى أدوا امتحان اللغة العربية دون مشكلات وزير السياحة والآثار.. مصر أرض التسامح ومهد الحضارات وفخور بانتمائى لهذا البلد "التعليم" توضح تفاصيل استخدام "القصة" فى سؤال التعبير فى امتحان الثانوى

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