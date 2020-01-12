الجيزة: غلق جزئي لشارع كورنيش النيل لمدة 8 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ: أعلنت محافظة الجيزة، إغلاق الإدارة العامة لمرور الجيزة شارع كورنيش النيل جزئياً من الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه الوراق لمدة 8 ساعات بداية من الساعة العاشرة مساء اليوم، وتنتهي في الساعة السادسة صباح غد الأحد؛ لتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح كسر بماسوره خط مياه قطر ٦٠٠ الرئيسي. ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الاصلاح وتكثيف المعدات والعمالة لسرعة تنفيذ الأعمال في أسرع وقت ممكن لأهمية شارع كورنيش النيل كمحور مروري. كما وجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال والشارع لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة ونشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية للمواطنين بمناطق الأعمال. وأشارت المحافظة أن الغلق لن يتسبب في تعطيل الحركة المرورية.

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