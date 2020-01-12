بالصور- "مستقبل وطن" يكرّم أفضل الإعلاميين والرياضيين في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تصوير- هاني رجب:

كرّم حزب "مستقبل وطن"، خلال الاحتفالية التي ينظمها اليوم السبت، عددًا من المبدعين والمتألقين في عدة مجالات في عام 2019.

وكرّم الحزب اللاعب طارق حامد كأفضل لاعب خلال العام، وحاز النادي الأهلي، على جائزة أفضل فريق خلال عام 2019، ورينيه فايلر مدرب النادي الأهلي، على جائزة أفضل مدرب، بينما حصل شوقي غريب على جائزة أفضل مدير فني مصري.

وتم تكريم لاعبي المنتخب الوطني للإسكواش، ومنتخبات مصر لكرة اليد، والسباحة، والجمباز، والجودو، وكرة اليد للناشئين.

وفي مجال الإعلام، كرّم الحزب الكتاب عمرو الخياط، رئيس تحرير أخبار اليوم، وعبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعمرو عبدالسميع مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والإعلاميين عمرو عبدالمجيد، ووائل الإبراشي، وأحمد موسى، ونشأت الديهي، ومحمد البارز، ومحمد علي خير، وهناء السمري نائب رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري، وإسعاد يونس، كأفضل إعلامي العام.

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كما حاز الدكتور مصطفى الفقي على جائرة أفضل شخصية سياسية.

كما تم تكريم، الدكتور جمال الدين محمد أبو السرور، الحاصل على جائزة النيل، والدكتور نبيل عبدالباسط، الحائز على جائزة النيل أيضًا، والطلاب محمد محمد بيومي، الأول على الثانوية العامة، وطارق حسام محمد محمود، الأول مكرر على الثانوية العامة، وعبدالله محمد جابر قدري، الأول مكرر.

وفي مجال الفن، تم تكريم المطربة أنغام، وحاز أحمد إبراهيم على جائزة أفضل موزع موسيقي، وتكريم تامر مرسي كأفضل شركة إنتاج دراما، وحاز هشام عبدالخالق على جائزة أفضل منتج.

وحاز فيلم "الممر" على جائزة أفضل فيلم خلال العام، وتم تكريم الفنان أحمد السعدني لدوره المتميز في مسلسل "شبر مية"، وتم تكريم الفنان أمير كرارة على جائزة أفضل ممثل خلال العام.

كما تم تكريم الفنانات رجاء الجداوي، ويسرا، ولبلبة، والمطربين محمد الشرنوبي، ولطيفة.​​