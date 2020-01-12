مصر | السيطرة على حريق داخل بنزينة بمدينة بدر

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محطة بنزين في طريق السويس الصحراوي بنطاق مدينة بدر دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل بنزينة في مدينة بدر، وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء.

وتم فرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.