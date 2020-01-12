مصر | نيابة المرج تأمر بإعدام 6 أطنان منظفات مجهولة المصدر

كانت شرطة التموين بالقاهرة، قد نجحت في ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة، لحيازته 6.308 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض" معبأة داخل شكائر وتنكات وعبوات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.