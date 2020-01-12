مصر | نيابة المرج تأمر بإعدام 6 أطنان منظفات مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة المرج تأمر بإعدام 6 أطنان منظفات مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت نيابة المرج، اليوم السبت، بمصادرة وإعدام 6 أطنان منظفات ضبطت داخل مصنع بدون ترخيص.
كانت شرطة التموين بالقاهرة، قد نجحت في ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة، لحيازته 6.308 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض" معبأة داخل شكائر وتنكات وعبوات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
كانت شرطة التموين بالقاهرة، قد نجحت في ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة، لحيازته 6.308 طن "منظفات صناعية متعددة الأغراض" معبأة داخل شكائر وتنكات وعبوات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت قرارها السابق.