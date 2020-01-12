شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «الري»: إثيوبيا لا ترغب في التفاوض.. وملء السد بشكل أحادي يخالف القانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن إثيوبيا ليس لديها رغبة في التفاوض حول سد النهضة، مؤكدا أن ملء السد بشكل أحادي يخالف القانون الدولي وهو ما تلوح أديس أبابا بتنفيذه.

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أضاف المتحدث في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على «صدى البلد»، السبت، أن مصر خلال الفترة الماضية انخرطت في مفاوضات مع إثيوبيا قائمة على حسن النية للوصول لاتفاق عادل ومتوازن.

وأوضح أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات بشأن مفاوضات السد وكان أخرها ما شهدته العاصمة أديس أبابا، ولم يتم الوصول إلى حل بشكل واضح، وأن مصر قدمت مقترح بملء السد على مراحل تعتمد على النيل الأزرق وكميات الأمطار التي تتساقط، ولم يكن هناك ارتباط بعدد السنوات كما يثار، وهذا المقترح يقضي بملء السد في فترة تتراوح بين 6 و7 سنوات.

واشار إلى أن مصر تتفاوض منذ عام 2014 بشأن سد النهضة، وتعتمد في مفاوضاتها على الاتفاقيات الدولية، معربًا عن تطلعه للتوصل إلى حلول خلال الاجتماع المقبل في واشنطن الأحد والاثنين المقبلين.