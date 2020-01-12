العثور على البحارة المفقودين بالبحر الأحمر بالقرب من سواحل الشلاتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد أهالي البحارة الأربعة المفقودين بالبحر الأحمر، موقعهم بعد تلقى اتصال منهم بعد غياب دام لـ 5 أيام بعرض البحر بعد تعطل المركب التى تقلهم ونفاذ الوقود منها بالقرب من سواحل مدينة الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، حيث حصلوا على وقود من أحد المراكب وقاموا بتشغيل المركب متوجهين فى اتجاه شواطئ مدينة الشلاتين.
وكان فقد 4 بحارة من مدينة الغردقة، في مياه البحر الأحمر أثناء إبحارهم من شواطئ مدينة الغردقة، منذ 5 أيام مضت على متن مركب صغير "سبيد" فى رحلة صيد، حيث قامت الأجهزة المعنية ومراكب الصيد المختلفة بمدينة الغردقة بالبحث عنهم للوصول إليهم، وذلك بالتنسيق مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الذى أصدر تعليماته بالتنسيق مع شركات الخدمات البترولية لاقلاع طائرة خدمات بترولية للبحث عن الرحالة المفقودين.
وقامت طائرة خدمات بترولية بالكشف والبحث عن المركب المفقود وعلى متنه 4 بحارة بينهم شخص يدعي الريس ناجي، ونجله أحمد ناجى، والريس عدلي وإسلام موسى، حيث انقطع الاتصال بهم منذ يومين تقريبا.
وكانت تلقت جمعية الإنقاذ البحري بمدينة الغردقة بلاغًا بفيد اختفاء مركب صغير خرج في رحلة صيد بحرية منذ 3 أيام، و تم إخطار الأجهزة المختصة للبحث عن المركب والبحارة الاربعة وكشف ملابسات الواقعة والعثور على المفقودين وبينهم صاحب المركب ونجله.
وناشد أهالى المفقودين قبل العثور عليهم الجهات المعنية بالبحث عن البحارة المفقودين وكذلك ناشدوا اللنشات السياحية المختلفة بالمساهمة فى عمليات البحث فى نطاق تواجدهم.
كما تداول أصدقاء المفقودين وزويهم المناشدات المختلفة وإرسال الاستغاثات كذلك إلي المسئولين عبر صفحات السوشيال مديا للمساعدة فى خروج عدد كبير من المراكب للبحث عنهم وإيجادهم، حتى تم الوصول لهم بالقرب من شواطئ الشلاتين بعد تعطل مركبهم خلال رحلة الصيد.
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