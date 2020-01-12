شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: اتفاقية إسرائيل وقبرص واليونان لا تؤثر على المصالح المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن اتفاقية "إيست ميد" الموقعة بين إسرائيل وقبرص واليونان، لا علاقة لها بالقاهرة، ولا تؤثر على المصالح المصرية إطلاقًا.

وقال وزير البترول خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبوبكر، على فضائية "ON E"، إن منطقة شرق المتوسط محطة أنظار ومليئة باحتياطيات من الغاز، ويجب على كل دولة أن تؤمن ثرواتها، مشيرًا إلى أن الدول الثلاث تستهدف نقل الغاز إلى أوروبا لأن أسواقها المحلية لا تستوعب إنتاجها.

ويمر خط الغاز المعروف بـ "ميد إيست"، عبر الثلاثي، كما تتخطي تكلفة إنشاؤه الـ 7 مليار يورو، ويبلغ طوله 1900 كلم تقريباً، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال إنشائه من أكثر من 5 أعوام، ويتيح الخط نقل ما بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة إسرائيل وقبرص واليونان للسوق الأوروبية