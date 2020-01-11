شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الأوروبي يصل القاهرة للقاء السيسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصل رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، إلى القاهرة، مساء السبت، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتعد هذه هي الزيارة الأولى لـ«ميشيل» منذ توليه مهام منصبه، أوائل ديسمبر الماضي.
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