شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: أنهينا دعم الغاز لتوجيهه إلى أسطوانة البوتاجاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن ما حققته مصر في مشروع حقل «ظهر» أصبح نموذجًا عالميًا في سرعة الإنتاج من الحقول المكتشفة، مشيرًا إلى أن خطة مشروع شركة «إينى» الإيطالية كانت 4 سنوات، وبدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت مصر من إتمام المشروع في 22 شهرًا، وهي معجزة بكل المقاييس.

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أضاف الوزير، خلال حواره مع برنامج «كل يوم» على فضائية «ON E»، مساء السبت، أنه تمت الاستعانة بكل الحفارات الموجودة في مصر بأعمال حقل «ظهر».

وأشار إلى أن مصر وصلت للاكتفاء الذاتى وتوقفت تمامًا عن استيراد الغاز في أكتوبر 2018، وآخر ناقلة كانت في سبتمبر 2018، ثم استأنفت مصر التصدير مع الأردن.

وتابع: «حاليا لا ندعم الغاز نهائيًا، والدعم فقط على أسطوانة البوتاجاز، وكل شهر يتم توصيل الغاز لـ100 ألف وحدة سكنية، وهذا سيساهم في القضاء على استخدام أسطوانة البوتاجاز، وانتهينا من توصيل الغاز إلى المدن الرئيسية وبدأنا في المراكز والقرى».