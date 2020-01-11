شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: اكتشافات جديدة الفترة المقبلة.. و200 تريليون احتياطي غاز شرق المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك توقعات بالعديد من الاكتشافات البترولية في الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك دراسات عالمية تتحدث عن وجود أكثر من 200 تريليون قدم مكعب في مياه شرق المتوسط.

أضاف الوزير، خلال حواره مع برنامج «كل يوم» على فضائية «ON E»، أن الإعلان عن حقل ظهر رفع الحالة المعنوية في القطاع، خاصة أن الاحتياطى بلغ 30 تريليون قدم مكعب، ومصر تعتمد على تكنولوجيا حديثة تدقق نتائج البحث.