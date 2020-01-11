شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: تعدد الزواجات ليس لإرضاء «المزاج الرجولي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تعدد الزواجات ليس لإرضاء المزاج الرجولى، لافتا إلى أن هناك 5 عوامل تحدد تعدد الزوجات.

أضاف في برنامجه «لعلهم يفقهون» على «dmc»، السبت: «العوامل تتدرج من واجب مستحب، ومباح إلى مكروه وحرام، وكل حالة يحدد لها حكمها طبقا لظروفها، محدش تعرض للظلم يقوم يقول مفيش تعدد، كل حق يقابله واجب، يبقى كل حالة تحدد طبقا لظروفها، يعنى مينفعش الراجل يقول حقى دون وجود ظروف وعله لهذا».