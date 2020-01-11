شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تحقق مع أستاذة بكلية الإعلام «ادعت تعيين معيدة بالمخالفة للقانون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت جامعة القاهرة إحالة الدكتورة إيمان جمعة، الأستاذ بكلية الاعلام جامعة القاهرة، للتحقيق بشأن المخالفات التي ارتكبتها، خاصة أن ما تناولته بشأن تعيين معيدة بقسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية «لا يتعلق بحرية الرأي، إنما سب وقذف وإهدار لسمعة الجامعة والكلية، وعدم احترام لأحكام القضاء».

وقال الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، إن «الجامعة فوجئت بتصريح للدكتورة إيمان جمعة الأستاذ ورئيس قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام على صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، وتلقفته العديد من الواقع الصحفية والإخبارية بادعاء وجود فساد إداري وقانوني بشأن تعيين معيدة بالكلية».

أضاف «علم الدين»: «الموضوع الذي تشير إليه الدكتورة حول تعيين معيدة بالكلية هو تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ صادر للمعيدة، وعرض على رئيس الجامعة من الإدارة المختصة، وهو ما وافق عليه تنفيذا للحكم واحتراما لأحكام القضاء، مع اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن والطعن على الحكم وما زال الطعن متداولا حتى تاريخه».

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مضى قائلًا: «الإدارة المركزية للشؤون القانونية قدمت طلبات استعجال لنظر الاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية. كما أقامت الكلية إشكالًا في تنفيذ الحكم. وما تثيره رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية من تدخل إدارة الجامعة في تعيين من صدر لها الحكم بقسم علمي معين أمر غير صحيح قانونا».

وأردف: «تحديد التخصص والإلحاق على قسم معين من صميم اختصاص الكلية طبقا لقطعية نص المادة (133) من قانون تنظيم الجامعات، يضاف إلى ما تقدم أن مسألة إلحاق المعيدين بقسم معين تحدده وتنظمه المادة (138) من قانون تنظيم الجامعات بالحصول على دبلوم خاص في مجال التخصص حال عدم وجود مادة التخصص في الدرجة الجامعية الأولى وأن مسألة تحديد القسم راجعة إلى إدارة الكلية والقائمين عليها وليس لإدارة الجامعة شأن بها».

وشدد الدكتور «علم الدين» على أن «تلك التصريحات وفقا لمصادر قانونية في الجامعة تعكس عدم معرفة أو إلمام بتنظيم الاختصاصات في الموضوع طبقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فضلًا عن عدم إحاطتها الصحيحة بما هو مقرر للكلية من ناحية ولإدارة الجامعة في هذا الصدد من ناحية أخرى. وفي كل الأحوال، وحيث إن هناك طعنا أقامته الجامعة على الحكم المشار إليه، فلا يمكن للجامعة أو لأي جهة التدخل في شؤون القضاء أو التأثير على قضية منظورة أمام المحاكم».

وأوضح أن «إدارة الجامعة تأسف لما أثارته الدكتوره إيمان جمعة بالصورة التي تم بها، حيث ترى أن ذلك يمثل خروجًا على التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة، وعلى مقتضى الواجب الوظيفي بنشر معلومات غير صحيحة، وإفضاء ببيانات عن أعمال الوظيفة عن طريق وسائل الإعلام والاتصال بغير تصريح كتابي من السلطة المختصة، وتجاوز واضح وتشهير بالجامعة والكلية، فضلًا عما في ذلك من مخالفات تؤثمها اللوائح والقوانين».