شكرا لقرائتكم خبر عن فك توربينات أقدم محطة رياح في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، التابعة لوزارة الكهرباء، السبت، من أعمال فك أقدم محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بمدينة الغردقة على شاطئ البحر الأحمر، والمقامة منذ ٣٠ سنة بعد خروجها من الخدمة، وتم فك 4 توربينات باستخدام أحد الأوناش العملاقة.
وقالت مصادر بالهيئة إن التوربينات التي تم فكها تعد من أقدم التوربينات المستخدمة في توليد طاقة الرياح، وتعتبر أقدم محطة في الغردقة، موضحة أن إنتاج التوربينات لم يكن يوازى تكلفة التشغيل مقارنة بالتوربينات المستخدمة في المحطات الجديدة، مشيرة إلى أنه طبقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة وعدد من الجامعات، سيتم إهداء التوربينات للجامعات لتدريب طلاب أقسام الكهرباء في كليات الهندسة عليها.
كانت وزارة الكهرباء واجهت انتقادات من قبل بعد فك عدة توربينات وإخراجها من الخدمة وعرضها للبيع في مزاد علنى على تجار الخردة بسعر ٥ جنيهات للكيلو.
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