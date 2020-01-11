شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دمياط الجديدة يكشف آخر طروحات الوحدات والأراضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن الموازنة الجديدة خصصت مليار جنيه لمدينة دمياط الجديدة لتطوير الطرق وقطاع الإسكان، مثل «سكن مصر» و«جنة».

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أضاف «رجب»، خلال مداخلة مع برنامج «حوار واستثمار» على شاشة «الصحة والجمال»، أنه يتم العمل على إنشاء مدارس ومركز طبي كبير في المدينة، وطرح أراضٍ أكثر تميزًا للمواطنين، وتم بالفعل طرح أراضٍ أكثر تميزًا ويتم العمل على طرح آخر.

تابع: «كان عندنا 100 طلب على حجز قطع أراضٍ أكثر تميزًا لمساحة 50 فدانًا، ومن دفع جدية الحجز فقط 14، وهناك مستشفى سيتم بناؤها على مساحة 8 فدادين ومحطة تموين السيارات».

وعن مدينة المنصورة الجديدة، أكد أنها من مدن الجيل الرابع، وموازنتها في العام الجاري 6.5 مليار جنيه، من أجل بناء بنية تحتية بالكامل، وعمل «سكن مصر» وسكن اجتماعي مميز وعمل كورنيش، وغيرها من المشروعات.