شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين: طبيبة سفاجا لم تخطرنا بالاعتداء عليها.. ولن نترك حقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إن واقعة الاعتداء على الدكتورة منى اسماعيل عبدالله، الطبيبة البيطرية في سفاجا، 4 ديسمبر الماضي، مرفوضة وستتابعها النقابة، مؤكدًا أن الطبيبة لم تخطر النقابة بواقعة الاعتداء وفضلت أن تحرر محضرا في قسم الشرطة.

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وأشار الدكتور خالد العامري إلى أن النقابة فوجئت بنشر الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل صديقة الطبيبة، الجمعة، موضحًا أنه لا يوجد أي تخاذل من قبل النقابة تجاه هذه الواقعة أو تجاه أي طبيب، ولكن كان على الطبيبة إخطار النقابة.

وأكد النقيب العام أنه يتم التواصل مع الزميلة حتى تتمكن النقابة من السير في الإجراءات القانونية لأخذ حقها من المعتدي عليها، قائلًا: «لن نترك حقها أو حق أي زميل آخر»، مطالبًا الجهات العليا بالتدخل وحل أزمة الاعتداء على الأطباء البيطريين داخل المجازر.

وأوضح «العامري» أن هناك 483 مجزرًا ووحدة ذبيح في مصر، تخضع فنيا للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإدارايا تحت إشراف المحافظين، وسبق أن خاطبنا الجهات المهنية بتوفير نقطة شرطة داخل المجازر لحماية الأطباء أو قوات من النجدة وقت أيام الذبيح.