شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية بمرور 100 سنة على إنشاء كنيسة مارجرجس في دسوق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفلت كنيسة مارجرجس في دسوق بمرور 100 عام على إنشائها، ومرور 50 عامًا على ترسيم القمص بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط والبراري، كاهنًا لها، بحضور اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء محمود حسن، مدير الأمن، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.
بدأت الاحتفالية بكلمة عبر الفيديو للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قدم خلالها التهنئة، وأعقبتها كلمة تهنئة من المحافظ، وتوالت كلمات التهنئة من الحضور، وانتهت بتبادل الدروع بين قيادات الكنيسة والمحافظ.
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