شكرا لقرائتكم خبر عن مأدبة عشاء لمسؤولي سوهاج على شرف قداسة البابا تواضروس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقامت إيبارشيات سوهاج، مساء السبت، مأدبة عشاء على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لمسؤولي المحافظة.
حضر مأدبة العشاء المحافظ اللواء طارق الفقي، واللواء دكتور الحسن محمود، مدير الأمن، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات الأمنية والدينية المسيحية والإسلامية.
وألقى قداسة البابا كلمة، وكذلك محافظ سوهاج، ونيافة الأنبا باخوم، وفضيلة الشيخ زين العابدين، المستشار الديني لمحافظ سوهاج.
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