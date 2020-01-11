شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد المقاولين العرب» يكشف عدة عوامل تُساعد على رواج الاستثمار العقاري في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس درويش حسنين، النائب الأول لاتحاد المقاولين العرب، أن مصر من البلاد الرائدة والواعدة في مجال الاستثمار العقاري، ومن الممكن أن تكون درجات النمو في الاستثمار العقاري تتغير من فترة إلى أخرى ومن عام إلى آخر، ولكن تظل دائما في المؤشر الإيجابي لأسباب عديدة.

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وأضاف «حسنين»، خلال حواره ببرنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أن هناك من 400 ألف إلى 500 ألف حالة زواج في مصر سنويًا، وبالتالي الكثير من المواطنين يبحثون دائما عن وحدات سكنية من أجل تأسيس عش الزوجية، وهذا يزيد الطلب على الوحدات السكنية ويروج من الاستثمار العقاري في مصر.

وأشار النائب الأول لاتحاد المقاولين العرب إلى أن أعدادًا كبيرة من الشعب المصري في الخارج يقدمون على شراء وحدات سكنية في موطنهم الأصل «مصر» من أجل الاستقرار فيها هم وأولادهم، فضلًا عن قيام عدد كبير من الأشقاء العرب الذين يعشقون مصر بشراء وحدات سكنية لقضاء أوقات الراحة هنا، كون مصر بلدًا آمنًا.

وتابع: «الشعب المصري شعب محبوب لكل الشعوب العربية، هناك إقبال من الإخوة العرب، وكمان المصريين في الخارج لابد أن يتملكوا وحدة أو أكثر داخل بلدهم، وده يخلي كل المؤشرات في الاستثمار العقاري جاذبة ومستمرة، ممكن يختلف من سنة لسنة، عوائد الاستثمار العقاري أعلى من فوائد البنوك».