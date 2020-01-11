شكرا لقرائتكم خبر عن لجان «النواب» تناقش 11 مشروع قانون بداية من الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاود اللجان النوعية في مجلس النواب أعمالها، الأحد، مع انطلاق أسبوع الجلسات، التي تستمر 3 أيام، بمناقشة 11 مشروع قانون، و4 قرارات جمهورية تستوجب موافقة مجلس النواب عليها بعد عرضها أولاً على اللجان المختصة.

تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 4 قرارات لرئيس الجمهورية، من بينها قرار بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، وقرار بالموافقة على اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، بين مصر وبنك الاستيراد والتصدير الصينى.

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وتناقش لجنة الشؤون التشريعية مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانونى تنظيم السجون، ومكافحة المخدرات، ومشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، وقانون حالات سلب الولاية على النفس، وقانون الأحوال المدنية لمنع زواج الأطفال، ومشروع قانون مقدما من النائبة عبلة الهوارى وآخرين في ذات الموضوع.

وتنظر لجنة الخطة والموازنة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، كما تنظر رأى مجلس الدولة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات والخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، كما تستكمل صياغة مواد مشروع قانون الجمارك.

وتستكمل لجنة الشؤون الاقتصادية مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل قانون تأسيس نقابة التجاريين، فيما تواصل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة، فيما تستكمل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمى مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وتبحث اللجان في اجتماعاتها غداً، سوء شبكات المحمول، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، فيما تناقش لجنة الطاقة والبيئة، 17 طلب إحاطة بشأن تأخر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.