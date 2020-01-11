شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة بنى سويف تنكس الأعلام 3 أيام حدادًا على السلطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة بنى سويف حالة الحداد بتنكيس الأعلام بديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والأجهزة التنفيذية لمدة 3 أيام بداية من اليوم السبت وحتى غروب شمس يوم الاثنين القادم، تنفيذا لقرار القيادة السياسية وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، وخطاب رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذى وافته المنية اليوم.

ونعى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف المغفور له السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عُمان، معربا عن خالص عزائه لقيادة وشعب سلطنة عُمان الشقيق فى وفاة المغفور له بإذن الله، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بإعلان حالة الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذى وافته المنية اليوم.