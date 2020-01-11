شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مركزى تعليم بدون ترخيص بالدقى.. ونقل موقف عشوائى بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق حى الدقى، برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، مركزى تعليم لغات يدارا بدون ترخيص ويعملان بالمخالفة للقانون أحدهما بشارع هارون والآخر بجوار مستشفي 6 اكتوبر ، حيث نفذ الحى حملة مكبره قادها رئيس الحى بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتم مصادرة محتويات المركزين وايداعها فى مخازن الحي وجارى استيفاء الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قاد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى بالتنسيق مع اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة لرفع كافه الاشغالات التى تعيق حركه المشاة والسيارات فى محيط إدارة مرور الجيزة وإعادة الانضباط لهذه المنطقة بالشكل اللائق .

نفل موقف سيارات الوجه القبلى بالعياط

وفى السياق نقلت محافظة الجرزة موقف سيارات الوجه القبلى بالعياط العشوائى إلى شارع الجيش للمكان المخصص له وسط رضا من أهالى مدينة العياط وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واستجابة لشكوى الأهالى من وجود الموقف العشوائى داخل الكتلة السكنية، تحت إشراف محمود زين العابدين رئيس مركز ومدينة العياط وبالتنسيق مع ادارة السرفيس.

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مشروع محطة مياه صيدا والقيراطين بأوسيم

وتفقد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروع محطة مياه صيدا والقيراطين بأوسيم لمتابعه الأعمال الجارية ونسب التنفيذ وإزالة أى معوقات تعترض المشروع بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ القاهرة، حيث رافق نائب المحافظ اللواء أيمن السعيد رئيس المدينة ومسؤلي الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة المنفذة للمشروع .

ووجه نائب المحافظ خلال اجتماعه مع مسؤلي الجهات المعنية بموقع المشروع الالتزام بالمواعيد المتفق عليها حتى يتم الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين، وتحسين خدمة مياه الشرب بعدة مناطق .