شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة عقار آيل للسقوط بحى وسط القاهرة بعد إخلائه من السكان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخلت محافظة القاهرة العقار رقم 12 عطفة الليمون بالدرب الأحمر، بحى وسط، حيث أشرف، ناصر رمضان رئيس حى وسط، على أعمال إخلاء من السكان والمنقولات، وإزالة العقار وذلك لخطورته الداهمة، وحفاظا على ارواح سكانه وسلامة العقارات المجاورة .

وفى سياق أخر تابع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، عمليات شفط مياه الأمطار المتراكمة من منزل الصاعد وشارع المقطم وشارع الجبل ونفق اعمار، بحى المقطم.

وفى إطار التصدى لأعمال البناء المخالف وبصفه خاصه فى توقيتات الاجازات، أوقفت أجهزة حى الشرابية برئاسة اللواء ماهر هاشم، بالتنسيق مع مأمور قسم شرطه الشرابية أعمال بناء المخالف بالعقار 2 حارة العنتبلي ناصيه شارع مهمشه البحرى وتم التحفظ علي الخلاطة المستخدمة فى البناء وايداعها مخزن الحى وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ونفذت أجهزة حى مصر القديمة 42 قرار غلق إدارى بنطاق الحى خلال حملة مكبرة برفقة شرطة المرافق وتم تنفيذ قرارات الغلق الصادرة ضد المحلات المخالفة وتشميعها بمعرفة إدارة المحلات.

وقاد اللواء أشرف بهجت رئيس حي الزيتون، حملة أسفرت عن غلق وتشميع كافية السكرية الكائن فى العقار 83 شارع طومنباي مع شارع الوقاد، وكذلك غلق وتشميع مغسلة وموان وورشة نجارة وشبابيك بنفس العقار، وغلق وتشميع كافية الباشا الكائن فى 17 أ شارع سليم الأول، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين .

واستكملت أجهزة محافظة القاهرة خطتها للقضاء على العشوائيات ، حيث تابع اللواء محمد عبد الجليل رئيس حى منشأة ناصر والقيادات الامنية بتفقد ازالة العقارات بشارع الفولى والخزان بمنطقة الدويقة والتى تمثل خطورة جيولوجية بناء على تحديد اللجنة العلمية وتم تسكين الاسر المستحقة بالاسمرات، وذلك بعد الانتهاء من إزالة عقارات شارع الرزاز وتسكين الأسر بحى الأسمرات 3.