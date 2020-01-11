محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتكون غدا الأحد، شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، وأن يكون الطقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.
والرياح أغلبها غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-
الصغرى العظمى
القاهرة 09 18
شبين الكوم 09 17
طنطا 09 17
دمنهور 09 17
الإسكندرية 09 18
بلطيم 10 17
مطروح 08 17
السلوم 08 16
سيوة 03 18
بورسعيد 10 18
دمياط 10 18
الزقازيق 08 18
الاسماعيلية 08 19
السويس 11 19
العريش 08 18
رفح 07 17
رأس سدر 12 18
نخل 03 16
نويبع 11 19
طابا 08 17
كاترين 01 11
الطور 10 20
شرم الشيخ 13 21
الغردقة 11 21
مرسى علم 11 21
الفيوم 08 18
بنى سويف 08 18
المنيا 07 18
أسيوط 04 18
سوهاج 05 19
قنا 05 19
الأقصر 07 20
أسوان 08 21
أبوسمبل 06 21
الوادى الجديد 06 21
شلاتين 14 21
ابو رماد 14 20
حلايب 16 18
رأس حدربة 16 19
كانت هذه تفاصيل خبر برودة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد 12 يناير (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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