مصر | عاجل.. المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين في قضية "تعرية سيدة الكرم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين في قضية "تعرية سيدة الكرم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا، حكمها علي 3 متهمين غيابيا وهم: "نظير. ا. ا"، وشقيقه "عبدالمنعم"، ووالدهما "إسحق. ا. ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل متهم في قضية التعدي على "سعاد ثابت" المعروفة إعلاميا بـ"سيدة التعرية" بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا يوم 23 من شهر مايو 2016 وألزمتهم المحكمة بدفع مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

وقال محمد نجيب، محامي المدعي بالحق المدني، إنه بعد مرور عامين من الجلسات، وبعد أن نفذت المحكمة جميع طلبات دفاع المتهمين، الذين تغيبوا عن حضور جلسة اليوم، وكذا المتهمين الثلاث، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 10 سنوات، غيابيا، لكل متهم.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية إلى جانب تقرير الطب الشرعي بشأن محاولة هتك عرض المجني عليها "سعاد ثابت"، والتعدي عليها وتعريتها أمام المارة بقرية الكرم بمركز أبوقرقاص في 23 مايو 2016.