مصر | نادي مجلس الدولة ناعيا السلطان قابوس: حقق نهضة عمان الحديثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي مجلس الدولة ناعيا السلطان قابوس: حقق نهضة عمان الحديثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهي، وأعضاء النادي، السلطان قابوس بن سعيد رئيس سلطنة عمان رحمه الله الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة.

وأوضح النادي خلال بيان له اليوم السبت، أن السلطان قابوس ضرب الأسوة وجسد المثل فحقق نهضة عمان الحديثة التي يشهد بها القاصي والداني وسجل في أروع صفحات التاريخ أعظم المواقف التي أثبتت أنه كان صاحب رؤية ثاقبة ونظرة تستقرئ تفاصيل المشهد وتداعياته وآثاره فكان وبحق نعم الظهر والسند لامته العربية والإسلامية.

وتقدم مجلس الإدارة، بخالص العزاء والمواساة للعائلة المالكة وللشعب العماني الشقيق وللأمة العربية والإسلامية، وبأصدق الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة ولعمان الحبيبة بمزيد من الرفعة والازدهار.