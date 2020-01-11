أخبار مصر | نقيب البيطريين: لن نترك حق طبيبة سفاجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب البيطريين: لن نترك حق طبيبة سفاجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور خالد العامري، نقيب عام الأطباء البيطريين، على واقعة الاعتداء على الدكتورة منى إسماعيل عبدالله الطبيبة البيطرية في سفاجا يوم 4 ديسمبر الماضي، مؤكدًا على أن الطبيبة لم تخطر النقابة بواقعة الاعتداء وفضلت أن تحرر محضرا في قسم الشرطة.

وأشار الدكتور خالد العامري، إلى أن النقابة فوجئت بنشر الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل صديقة الطبيبة أمس الجمعة، موضحًا أنه لا يوجد أي تخاذل من قبل النقابة تجاه هذه الواقعة أو تجاه أي طبيب، ولكن كان على الطبيبة إخطار النقابة.

وأكد نقيب البيطريين أنه سيتم التواصل مع الزميلة حتى تتمكن النقابة من السير في الإجراءات القانونية لأخذ حقها من المعتدي عليها، مؤكدا أنه لن يترك حقها أو حق أي زميل آخر، مطالبًا الجهات العليا التدخل وحل أزمة الاعتداء على الأطباء البيطريين داخل المجازر.

وأوضح "العامري" أن هناك 483 مجزر ووحدة ذبيح في مصر تخضع فنيا للهيئة العامة للخدمات البيطرية، وإداريا تحت إشراف المحافظين، مؤكدا أنه تمت مخاطبة الجهات المهنية بتوفير نقطة شرطة داخل المجازر لحماية الأطباء أو قوات من النجدة، أيام الذبيح حتى لا يتعرض الأطباء للتنكيل من الجزارين.