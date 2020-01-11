أخبار مصر | 23 يناير.. عاشور يعقد لقاءً مفتوحا مع محامى إمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 23 يناير.. عاشور يعقد لقاءً مفتوحا مع محامى إمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم السبت، عددا من محامي مركز إمبابة بمحافظة الجيزة، بحضور سيد جابر أمين صندوق نقابة الجيزة.

وشهد اللقاء دعوة الحضور للنقيب العام إلى عقد لقاء مفتوح مع محامي المركز، وذلك في 23 يناير الجاري، تحت عنوان "اسأل النقيب"، للرد على جميع التساؤلات، والاستماع لمشكلات وطلبات المحامين، بالإضافة للاستماع لمقترحاتهم لتطوير المهنة والارتقاء بها.

من جانبه، وافق نقيب المحامين، على الدعوة، مؤكدا أنه لن يتوانى عن تلبية أي دعوة من جانب المحامين على مستوى الجمهورية، للتحاور حول تطوير المهنة والاستماع لأسئلة الجميع والرد عليها.