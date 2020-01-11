أخبار مصر | نقابة الصحفيين تنعي السلطان قابوس بن سعيد

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تقدمت نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة ضياء رشوان، بتاعازيها لشعب سلطنة عمان، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وأصدرت النقابة اليوم، بيانًا، نعت فيه "فقيد الأمة العربية".

وجاء نص البيان كالتالي:

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي نقابة الصحفيين المصريين، السلطان قابوس بن سعيد، فقيد الأمة العربية، رجل الحكمة والسلام، صانع نهضة سلطنة عُمان وتقدمها في عصرها الحديث.

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إن السلطان قابوس، زعيم وطني عربي، يمثل علامة فارقة في تاريخ السلطنة والأمة العربية، امتاز بالحكمة، واحترام الآخر، وخدم وطنه، وصنع نهضة وتنمية غير مسبوقة في سلطنة عُمان في عصرها الحديث، وانتهج سياسة خارجية حكيمة، امتازت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع بذل مساعي الوفاق بين الفرقاء.

ويعرب مجلس النقابة عن خالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر، والشعب العُماني الشقيق الصبر والسلوان.

وإذ يتقدم المجلس بالعزاء للسلطان الجديد، هيثم بن طارق بن سعيد، فإنه يدعو الله أن يُسدد سبحانه وتعالى خطاه؛ ليواصل مسيرة عُمان، النهضة والتقدم والازدهار.

كما يتقدم مجلس نقابة الصحفيين، بخالص العزاء لمجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانيين والزملاء الصحفيين أعضائها.