شكرا لقرائتكم خبر عن «دون حدود وبأثر رجعي».. «التضامن» تجيز لذوي الاحتياجات الخاصة الجمع بين معاشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن، إنه يجوز لذوي الاحتياجات الخصة الجمع بين معاشين دون حدود وبأثر رجعي، بعدما كان يتم احتساب معاش واحد فقط.

أضاف «عبدالهادي»، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير» على «صدى البلد»، أن القانون القديم كان يحتسب المعاش ذو الأولوية ويحصل المستفيد على فرق المعاش الأعلى إذا لم يكن هو الأولوية أو يحتسب له المعاش الأعلى.

تابع: «أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن أن يستفيدو بثلاث معاشات طبقا للقانون، الذي سيتم العمل به بأثر رجعي منذ 23 مارس 2019»، موضحًا أن قانون المعاشات الجديد سيستفيد منه ذوو الاحتياجات الأجانب المقيمون في مصر إذا كانت هناك اتفاقية بين مصر وبلده.