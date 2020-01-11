شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدة الكرم» تعلّق على عقوبة المتهمين بتعريتها.. وتوجه رسالة للسيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات المنيا غيابيًا في جلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار أشرف محمد على، بالسجن 10 سنوات على المتهمين بتعرية السيدة سعاد ثابت، 73 سنة، المعروفة إعلاميا بـ«سيدة الكرم»، في أحداث قرية الكرم في مايو 2016.

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وفي أول تعليق لها على الحكم، قالت السيدة سعاد ثابت: «النهاردة رجع حق بهدلتي وتعريتي 8 أمتار في الشارع، ربنا عادل وبعت لي قضاء عادل، بعد ما ناس كتير شككوا في كلامي، وعشنا سنين مطرودين ومشردين في البلاد».

ووجهت السيدة سعاد شكرها للرئيس السيسي، قائلة: «أنت وقفت جنبي وصدقتني وراعيت كرامتي في بداية أزمتي، ربنا يخليك، وأنت بنيت لنا بيتنا وعدلته واتقفل وماقدرناش نرجع له، ربنا ينصرك وينصر القضاء المصري العادل».

كانت قرية «الكرم» التابعة لمركز أبوقرقاص شهدت عمليات حرق وتعديات على عدد من منازل أقباط بالقرية، 20 مايو 2016، على خلفية ذيوع شائعة عن علاقة عاطفية بين ربة منزل متزوجة «آنذاك» وشاب قبطي متزوج.