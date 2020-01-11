شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والمصايف بالإسكندرية: طرح 122 من كبائن "ستنالى" فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الإسكندرية، عن طرح حق انتفاع 122 كابينة من كباين ستنالى، وذلك فى مزايدة علنية، وفق أحكام القانون، وأشار بيان صادر من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى أن عملية طرح المجموعة الأولى بكباين شاطئ استانلى، تتضمن طرح 43 كابينة بالدور الأرضى، فى جلسة الثلاثاء 4 فبراير المقبل، و40 كاببنة بالدور الأول علوى جلسة الخميس 6 فبراير، و39 كابينة تتضمن 28كابية بالدور الثانى علوى، 10كباين الحوض الغربى، وكابينة واحدة بالحوض الشرقى جلسة الأحد 9 فبراير.

وتعود القيمة التراثية للكبائن إلى شهرتها التى جعلت العديد من ﻧﺠﻮم اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ يتوافدون عليها، وأشهر النجوم عمر اﻟﺸﺮﯾﻒ وأﺣﻤﺪ رﻣﺰى وﺣﺴﻦ ﯾﻮﺳﻒ، والكثير من المطربين المصريين على رأسهم العندليب عبد الحليم حافظ، والعديد من الفنانات مثل فاتن حمامة وصباح وشادية وسعاد حسنى وسهير رمزى وليلى فوزى ومريم فخر الدين، كما شهد الشاطئ زيارة الكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستى.

يذكر أن عدد كبائن ستنالى تصل لـ 430 كابينة ﻓى ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻒ داﺋﺮى تحيط ﺑﺎﻟﺸﺎطﺊ، ويتم تأجيرها للمصطافين، وتقع أمام كوبرى "ستنالى " مباشرة والذى أنشئ بطراز معمارى إيطالى مستوحى من قصر المنتزه، وجاءت فكرة بناء الكبائن عام 1932 بعد أن كانت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﻛﻮاخ ﺧﺸبية ﻣﺘﺮاﺻﺔ، ﻧﻈﺮا ﻟلإﻗﺒﺎل اﻟﻤﺘﺰايد ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎطﺊ مما جعل بلدية الإﺳﻜﻨﺪرية تقوم ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﺰيد ﻣﻦ اﻷﻛﻮاخ ﻋﻠﻰ 3 ﻣﺴﺘﻮيات، وﺗﻄﻮرت فيما ﺑﻌﺪ إلى كبائن، وكانت الكبائن حكرا على الشخصيات العامة بالمجتمع ويتم تخصيصها بالمحسوبية كما كان يتم توريثها، وذلك حتى اندلاع ثورة 25 يناير، حيث تم طرح 20 كابينة من كبائن "ستنالى" لأول مرة فى مزايدة علنية، بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، وزيادة 10% كل عام من القيمة الإيجارية فى يونيو 2016.