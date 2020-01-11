شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك مصر: توترات المنطقة تصبّ في مصلحتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، إن التوترات السياسية التي تحدث في المنطقة تصب في مصلحة مصر اقتصاديًا، لأن مصر آمنة ومستقرة واقتصادها يتحسن وجميع مؤشراتها الاقتصادية جيدة وبشهادة تقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية.

أضاف الإتربى، لـ«المصرى اليوم»، أن هناك تدفقًا كبيرًا للعملات الأجنبية خلال الأيام الأخيرة، لأن المستثمرين الأجانب يرون مصر من أفضل الأسواق الاقتصادية الآمنة، خاصة في ظل التوترات بدول المنطقة والأسواق الناشئة.

Advertisements

وأشار إلى أن زيادة العملات الأجنبية أدى إلى انخفاض الدولار 3 قروش خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن حدوث توترات في المنطقة شيء ليس جيداً، ولكن الوضع الاقتصادى متميز والعملات الأجنبية متوفرة.

وأكد «الأتربى» أنه وفقا للأرقام والمؤشرات الحالية، لن يتم رفع سعر الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، متوقعًا تثبيت السعر الحالى أو الاستمرار في سياسة الخفض.



يذكر أن المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر تؤكد أن هناك نمواً ملحوظاً في جميع المجالات، فقد ارتفع إجمالى المركز المالى إلى 968 مليار جنيه في 30/6/2019 مقابل 884 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو في حدود 9.5%، وودائع العملاء حققت نمواً بنحو 76.2 مليار جنيه لتصل إلى 745.8 مليار.