شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تقضي يومًا في مدرسة تعليم فنون صناعة الذهب والمجوهرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كل شىء حولك يُوحى بأن هذا المكان ينتمى للقاهرة التاريخية، قطع أثرية ومشربيات وصورة كاملة لشارع المعز، ولكن مع وصول عقارب الساعة لـ7.30 صباحاً يدق جرس عتيق مع فتح بوابة ضخمة يحرسها حصانان منحوتان من النحاس ليدخل نحو ٢٠٠ طالب وطالبة إلى فناء واسع ليصطفوا في طابور، وفيما يُرفرف علم مصر أعلى المبنى تعلو أصوات الأغانى الوطنية قبل الصعود إلى فصول مدرسة «إيجيبت جولد» الوحيدة في مصر والوطن العربى لتعليم فنون صناعة المجوهرات.

Advertisements

البدايه قديمة جداً تعود لعام ١٩٣٥، عندما احترفت إحدى العائلات صناعة المجوهرات، ثم جرت نقلة ضخمة للعائلة عندما سافر مصطفى نصار، أحد أبناء العائلة، إلى ألمانيا منذ ١١ عاماً، وحصل على ١٨ دبلومة، وبعد عودته التقى الراحل أحمد العماوى، وزير القوى العاملة حينها، في جلسة مطولة ليتم بعدها اعتماد أول معهد لتعليم فنون صناعة المجوهرات في مصر، وبعد سنوات طويلة تحول المعهد إلى مدرسة «إيجيبت جولد» بموافقة الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، لتصبح المدرسة تحت إشراف الوزارة، فيما توفر الشركة مدربين وخبراء من 9 دول لتعليم الطالب فنون هذه الصناعة.

مدرسة «ايجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية

يلتحق الطالب بالمدرسة بعد المرحلة الإعدادية ويدرس لمدة ٣ سنوات يحصل في نهايتها على دبلوم فنى وشهادة دولية. يتعلم في المدرسة ٢٠٠ طالب، من جميع المحافظات، تم اختيارهم من بين 3 آلاف متقدم، أقلهم مجموعاً في الشهادة الإعدادية حصل على 90 %، وبعضهم سحب أوراقه من مدارس دولية، منهم جهاد محمد السيد، التي رفضت الالتحاق بالثانوية العامة لأنها تحب الرسم ولديها قدرة على الإبداع، وحبيبة هشام التي تنتمى إلى محافظة أسوان وكانت تريد تعلم شىء يمكنها تطبيقه في الحياة العملية، وأروى محمد التي سحبت أوراقها من إحدى المدارس الثانوية في محافظة الغربية لأنها تريد أن تصمم وتصنع المجوهرات، وكذلك جهاد السيد، من محافظة الشرقية، بعد اطمئنان أسرتها على وجود رعاية كاملة لها في المدرسة.

مدرسة «ايجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية

تتم الدراسة وفق الأساليب الحديثة القائمة على المشاركة والحوار بين المعلم والطالب، واختبارات شفهية وتحريرية عقب كل درس، وفى المواد العملية يقوم الطلاب بوضع تصميمات مبتكرة للمجوهرات أو تعديلات على تصميمات موجودة، ويتم اختيار بعضها للتنفيذ كنماذج، كما يشاركون في تصنيع قطع سيتم بيعها للجمهور وذلك في المصنع الملحق بالمدرسة. الدكتور خالد حسن، استشارى تطوير الأعمال، المسؤول عن المدرسة، قال إن أول دفعة من الطلاب سيتم تعيينهم في المصانع الـ19 التابعة للشركة التي ترغب في تحويل المدرسة لأكاديمية لها فروع بالمحافظات. مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيجيبت جولد»، التي تملك 40% من صناعة وتجارة المجوهرات في مصر، قال إنه يتمنى تحويل كل خريج إلى صانع مجوهرات بحيث تقدم له الشركة المواد الخام وتساعده في الحصول على أدوات التصنيع لينتج لصالح الشركة، مطالباً الدولة بعدم تصدير حصتها من ذهب منجم السكرى، بحيث تشتريها الشركة وتحولها لمشغولات ذهبية ثم تصدرها كمنتج نهائى، ما يزيد من قيمتها ويوفر للدولة العملة الصعبة ويخلق فرص عمل.

مدرسة «ايجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة «ايجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة «ايجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة «ايجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة «ايجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة «ايجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة «ايجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسة «ايجيبت جولد» للتكنولوجيا التطبيقية