شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب»: إثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بيان وزارة الخارجية حول الاجتماع الوزارى لسد النهضة المنعقد في إثيوبيا يومى 8 و9 يناير الجارى، بـ«الشامل والقوى»، معتبراً أنه يوضح حقائق مفاوضات سد النهضة والتعنت الإثيوبى.

وقال «وهدان»، في بيان صحفى، إن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبى تخرج عن حدود اللياقة الدبلوماسية وتستفز مشاعر المصريين وتزيد من الاحتقان بين الشعبين المصرى والإثيوبى، وتضر بعملية التفاوض بين البلدين للوصول لأفضل حل ممكن بما لا يؤثر على حصة مصر في مياه النيل.

وشدد على أن المفاوضات بين وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا كشفت عن تعنت الجانب الإثيوبى فيما يخص فرض سياسة الأمر الواقع وملء سد النهضة بما يضر بمصر، وهو أمر لن يتم قبوله بأى شكل، لافتاً إلى أن الجانب المصرى وضع كل الحلول التي تخدم التنمية وتوفر الكهرباء لإثيوبيا، وذلك بما لا يتعارض مع حقوق مصر التاريخية والموثقة والمحصنة بالقوانين والاتفاقيات الدولية.

وتابع: «مجلس النواب بدوره يقف خلف القيادة السياسية، وكله ثقة أن حقوق مصر المائية في يد أمينة تعى جيدا أن مياه النيل هي حياة أو موت بالنسبة للمصريين»، مشددا على أن المجلس يؤيد كل خطوات المفاوض المصرى من أجل حق مصر في النيل.

Advertisements

وقال طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن بيان وزارة الخارجية كشف للعالم أجمع تعنت الجانب الإثيوبى في حفاظ مصر على أمنها المائى، وأن السياسة التي تتبعها إثيوبيا حول ملف سد النهضة لا تستهدف حل الأزمة إطلاقًا بل تعقدها من حين لآخر.

وشدد رضوان، في بيان، السبت، على أن إثيوبيا تريد فرض السيطرة على النيل الأزرق، وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية المشتركة لدول المصب بأى شكل من الأشكال، وقال: «القيادة السياسية للدولة المصرية لن يُفرض عليها أي قرار يضر بمصلحة الشعب المصرى، ولن تفرط في حق المصريين بمياه نهر النيل باعتباره شريان الحياة وقضية أمن قومى».

وأعرب عن استنكاره الشديد من تعامل الجانب الإثيوبى حول استراتيجية ملء خزان سد النهضة، مضيفا: «إثيوبيا تستهدف ملء السد دون تطبيق أي قواعد توفر ضمانات حقيقية لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء، مما يكشف اعتمادها على عدم حل المفاوضات والمباحثات التي تعقد منذ سنوات.«

وأشار إلى أن إعلان مصر بأنها ستشارك في الاجتماع المُقرر عقده خلال الأيام القادمة في واشنطن مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا يعكس مدى اتباع مصر سياسة الحوار لحل الأزمة القائمة حول ملف سد النهضة.

وأكد طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أن كل الأعضاء يؤيدون ما جاء في بيان وزارة الخارجية، وكل تحركاتها في ملف سد النهضة، وأن مجلس النواب ينسق ويتابع جيدا مع وزارة الخارجية في هذا الأزمة.

وأضاف الخولى، في تصريح لـ«المصرى اليوم»: «تحركات الدولة المصرية وحُسن نيتها في حل الأزمة أصبح واضحًا للعالم أجمع، وبطرق التفاوض السياسى والدبلوماسى، عكس الجانب الإثيوبى الذي ليس لديه نية للحل.