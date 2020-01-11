شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل أول رحلة لشركة «فلاي بغداد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار القاهرة الدولي، السبت، أول رحلة لشركة طيران «فلاي بغداد» قادمة من مطار النجف الدولي، حيث من المخطط حاليا تشغيل رحلة فقط أسبوعيا، على أن تتم زيادة عدد الرحلات خلال الشهر المقبل إلى رحلتين.

وحرصت سلطات مطار القاهرة الدولي على استقبال أول رحلة لشركة فلاي بغداد، فور وصولها إلى المطار وعلى متنها 111 سائحاً عراقيا، وعدد من مسؤولي طيران بغداد برئاسة بشير الشابني، رئيس شركة فلاي بغداد، وتم رش المياه على جسم الطائرة كتقليد متبع احتفالا بوصول أول رحلة تهبط في مطار القاهرة قادمة من مطار النجف الدولي، وقام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الدولي باستقبال السائحين بالورود والشيكولاته على سلم الطائرة ترحيباً بوصولهم إلى مصر.

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كان في استقبال أول رحلة طيران لشركة «فلاي بغداد» فرق متخصصة من عمليات مطار القاهرة والعلاقات العامة بالمطار، وضباط الإرشاد وسلطات الجمارك والحجر الصحى، لاستقبال الركاب القادمين وتقديم كل الخدمات لهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بوصولهم.

وقامت سلطات مطار القاهرة باستقبال مسؤولي طيران «فلاي بغداد» بصالة الخدمة المميزة بالمطار بحضور الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، وعدد من قيادات مطار القاهرة، وتم تجهيز تورتة تحمل شعار شركة «فلاي بغداد» وذلك احتفالا بوصول أول رحلة للشركة إلى القاهرة.

وأعرب رئيس شركة «فلاي بغداد» عن سعادته بهذه المناسبة، وتقدم بالشكر لكل الجهات المعنية لتسهيل إجراءات وصول أول رحلة إلى القاهرة، مؤكدا أن الشركة تعمل على زيادة الرحلات إلى 4 رحلات أسبوعيًا، وذلك خلال موسم الصيف المقبل.