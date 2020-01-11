شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام القاهرة» ترد على مزاعم تعيين مُعيدة بـ«المخالفة للقانون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت كلية الإعلام بجامعة القاهرة بيانا توضيحيًا حول ما أثير مؤخرا من جانب إحدى عضوات هيئة التدريس بالكلية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بشأن اتهامات بالفساد الإداري والقانوني حول تعيين مُعيدة بالكلية.

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وذكر البيان: «تعليقًا على ما جاء على لسان الدكتورة إيمان نعمان جمعة، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية، بشأن حالة السيدة علياء خالد محمد حلمي، المعيدة بالكلية، حول اتهامات بالفساد الإداري والقانوني حول تعيين معيدة بالكلية؛ فإن كلية الإعلام تؤكد بداية أن ما اتخذ بشأنها جاء تنفيذًا لحكم قضائي في الدعوى رقم 1205 لسنة 66 ق في 30 أبريل 2019، وحسبما ورد بمنطوق الحكم (بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تعيين المدعية بطريق التكليف بوظيفة معيد بكلية الإعلام جامعة القاهرة واعتبارًا من 7 فبراير 2014 وما يترتب على ذلك من آثار)، ونفاذًا لهذا الحكم وما ورد من الإدارة العامة للقضايا بالإدارة المركزية للشؤون القانونية بالجامعة بتصديق السيد رئيس الجامعة على تنفيذ الحكم احترامًا لأحكام القضاء، صدر قرار عميد كلية الإعلام رقم 162 بتاريخ 28 يوليو 2019 بتنفيذ الحكم حسب منطوقه».

وأضاف: «كلية الإعلام إذ تؤكد أن إجراءاتها تمت تنفيذًا لحكم قضائي ملزمة بتنفيذه، إلا أنها ترى أن ما تداولته الدكتورة إيمان جمعة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) جاء خارجًا عن كل التقاليد والأعراف الجامعية، ناهيك عن قانون تنظيم الجامعات ولوائحه التنفيذية، كما ترفض الكلية بشكل صريح وواضح الأسلوب الذي استخدمته الدكتورة إيمان جمعة، والمفردات التي ضمنتها ما كتبته، والوسيلة التي لجأت إليها (الفيسبوك)، لما يمثله من تجاوز للقنوات الشرعية والقانونية، التي يفترض التعامل من خلالها مع الجامعة، دون إخلال بالقوانين واللوائح المنظمة».

وتابع البيان: «تؤكد الكلية أن ما جاء على لسان الدكتورة إيمان جمعة بشأن هذا الموضوع لا يمكن قبوله من حيث الشكل، ولا من حيث الموضوع، حيث يمثل خروجًا وتجاوزًا للقواعد والأعراف الجامعية المحترمة، والتقاليد الراسخة التي تلتزم بها جامعة القاهرة وإدارتها، وهو ما يضع من يتجاوزها موضع المساءلة، وفق لوائح الجامعة وقواعدها».