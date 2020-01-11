شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يهنئ نشأت الديهي بعودة «TeN»: «اللي يدافع عن بلده مكانه الشاشة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
هنأ الإعلامي أحمد موسى زميله نشأت الديهي بعودة فضائية «TeN»، قائلًا: «ألف مبروك، أيوة كده يا راجل ارجع مكانك علشان تدافع عن بلدك وعلشان جمهورك، إحنا في ظرف صعب محتاج الناس كلها، وإحنا كلنا بنكمل بعض، وعودتك فرحة كبيرة جدًا ليا».
أضاف «موسى»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «TeN»، السبت: «أنا شخصيًا كنت مفتقدك جدًا، وبحييك وبقولك مبروك، مينفعش الأصوات اللي بتدافع عن بلدها تكون في البيت، الناس اللي بتدافع عن بلدها مكانها الشاشة».
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