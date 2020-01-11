شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئي لشارع كورنيش النيل في الجيزة لمدة 8 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة للمرور بإجراء غلق جزئى لشارع كورنيش النيل من الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات اتجاه الوراق لمدة 8 ساعات، تبدأ في الساعة 10 مساء السبت وتنتهى في الساعة 6 صباح الأحد، لتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح كسر بماسوره خط مياه قُطر 600 الرئيسي.

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ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الإصلاح وتكثيف المعدات والعمالة، لسرعة تنفيذ الأعمال في أسرع وقت ممكن لأهمية شارع كورنيش النيل كمحور مروري.

كما وجه المحافظ مسؤولي الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال والشارع لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة، ونشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية للمواطنين بمناطق الأعمال.

وأكدت المحافظة أن الغلق لن يتسبب في تعطيل الحركة المرورية.