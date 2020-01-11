شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بدعم الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة العمل على دعم الفلاح وتحقيق التنمية الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة، السبت، مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، لبحث المشكلات التي تواجه المزارعين بالمحافظات، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.

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وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أهمية الدور الذي تقوم به مديريات الزراعة بكل المحافظات، باعتبارها الذراع التنفيذية لسياسات الوزارة، والتي تنفذ الرؤى والخطط والسياسات والاستراتيجيات على أرض الواقع، لافتا إلى أهمية أن يكون هناك ترابط وتناغم وتواصل مستمر وفعال بين مديريات الزراعة وقطاع الوزارة، فضلا عن التنسيق مع مديريات الإصلاح الزراعي ومديريات الطب البيطري، وذلك للعمل على حل المشكلات التي تواجه المزارع في أسرع وقت.

ووجه الوزير بالمرور الدائم والمستمر على المزارعين في الحقول والمزارع، والمتابعة الدورية لهم، والتواجد الميداني، والتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها فورا على أرض الواقع، مؤكدا أهمية تعميق دور التعاونيات الزراعية، والربط بينها وبين الفلاح، وزيادة الخدمات المقدمة للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، وخاصة الخدمات الإرشادية والتوعوية، حتى يشعر الفلاح بأن هناك دورا حقيقيا للجمعية الزراعية.

وشدد وزير الزراعة على التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها، وذلك في المهد قبل تفاقمها.