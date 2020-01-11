شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «المركزي»: خطط لإحداث طفرة اقتصادية.. وتعيين 100 من أبناء العاملين المتفوقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في خطاب وطنى حماسى مؤثر للعاملين بالبنك المركزى المصرى بمناسبة الدورة والعام الجديدين، قال طارق عامر، محافظ البنك: «نحن نبدأ معا هذه الفترة الجديدة، ولدينا من العزم والقدرات بعون الله ما سوف يساهم في رفعة الاقتصاد المصرى وحياة المواطنين».

أضاف «عامر»، في خطابه للعاملين بالمركزى، الذي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: «لدينا الخطط والتصورات من أجل مساندة قيادة الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تنفيذ طموحاته وإرادته لرفعة الاقتصاد المصرى، وإحداث طفرة في التنمية الاقتصادية بجانب تحقيق الاستقرار المالى والنقدى في الدولة، والتى من أركانها الرئيسية البنك المركزى والقطاع المصرفى».

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وفى سياق تهنئته العاملين بالبنك المركزى بمناسبة العام الجديد، قال «عامر»: «إن عام 2020 سيكون عاما لمزيد من النجاحات لمصر والبنك، الذي سوف يستمر بجهدكم وإخلاصكم لهذا الوطن الغالى، أرضنا الطيبة وشعبنا الجميل العزيز الذي كافح على مدى الدهر من أجل القيم والمبادئ، ومن أجل وطنه مصر أم الدنيا».

وتابع: «سوف نعمل يدًا بيد، نبنى ونعمر بكل قوتنا وبشجاعة وإقدام منكرين ذاتنا، وسوف يرى الله عملنا معًا ورسوله والمؤمنون»، مستشهدا بقول الله تعالى في كتابه الكريم: (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق)، مضيفًا: «وسوف نستند إلى الحق في كل ما نعمل حتى يبشر عملنا بالخير والنجاح».

وقال «عامر»: «أنتهز هذه الفرصة لأخبركم بأن الإدارة قررت تعيين 100 من أبناء العاملين المتفوقين بناءً على جدارتهم، ويقوم قطاع الموارد البشرية بتنفيذ هذا القرار».

وأعرب محافظ البنك عن تمنياته للعاملين الذين قال إنه يحترمهم قبل أن يحبهم، وينتظر منهم أن يبذلوا الجهد والعرق والفكر لتحقيق أهداف الدولة العليا.