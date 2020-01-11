شكرا لقرائتكم خبر عن قانون البنوك الجديد أمام «اقتصادية النواب» الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ، الثلاثاء، مناقشة مشروع البنك المركزى والجهاز المصرفى بعد إحالته من الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، تمهيدا للانتهاء منه خلال الـ5 شهور المقبلة بعد مناقشته والموافقة عليه داخل اللجنة في حضور مسؤولين من البنك المركزى لخروج المشروع في أفضل صيغة ممكنة قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف سمير لـ«المصرى اليوم»: «فى أول جلسة سنطلع على تفاصيل المشروع للموافقة عليه من حيث المبدأ وبعدها سنناقش كل مادة على حدة، ومن المتوقع مشاركة اللجنة التشريعية بعد الاطلاع على مواد القانون، واللجنة لم تتلق حتى الآن أي مقترحات من النواب داخل اللجنة أو خارجها بتعديل قانون البنوك وستتطرق فقط لمشروع القانون المقدم من الحكومة».

وتوقع النائب أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن مشروع قانون البنوك سيستغرق وقتًا في مناقشته داخل اللجنة الاقتصادية نظرا لأن هذا المشروع يهدف إلى مواكبة المعايير الدولة التي تغيرت منذ تاريخ إصدار القانون الحالى للبنوك حتى الآن ومتابعة التطورات التي شهدتها المساحة المصرفية المحلية والدولية خاصة خلال السنوات الأخيرة بسبب التطور السريع في مجال الخدمات المصرفية ونظم المعلومات.

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ونفى العربى، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، وجود بنوك متعثرة في مصر، وقال: «هناك فقط مخاطر تتعرض لها البنوك سيتطرق لها مشروع القانون، وحجم التغيرات وكذلك درجة الغموض في مواد هذا المشروع ستحدد وقت مناقشته، ولكن سنصوت عليه ونرسله إلى الجلسة العامة للبرلمان قبل نهاية الدور الانعقاد الحالى».

وقال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، إن مشروع قانون البنوك سيعمل على رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه لدعم قدراته التنافسية لتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية التقدم الاقتصادى، وإن هذا المشروع سيعمل على تنظيم التعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية في شفافية تامة ويمنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفى.

وحصلت «المصرى اليوم» على مشروع قانون البنك المركزى الذي يتكون من 7 أبواب و241 مادة، وذكرت المادة 7 من المشروع أن مجلس الإدارة الحالى للبنك المركزى مستمر بتشكيله الحالى في مباشرة اختصاصاته إلى وقت إنهاء مدته وكذلك كافة البنوك، على أن تستبدل عبارة البنوك المملوكة أسهمها للدولة بعبارة بنوك قطاع الأعمال، فيما حدد المشروع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزى 20 مليار جنيه، على أن تكون زيادة رأس مال البنك بقرار من رئيس مجلس الإدارة.

وأكدت المادة 10 أنه يحق لمجلس الإدارة الموافقة على منح تمويل طارئ لأى بنك يعانى نقصا في السيولة بشروط معينة منها ألا تزيد مدة التمويل على 180 يوما، مع الحصول على ضمانات كافية يقبلها البنك المركزى، فيما تطرقت المادة 157 إلى أزمة البنوك المعثرة وحددت كيفية تسوية أوضاع البنوك التي تتعرض لتلك الأزمة.

وأشارت إلى خطة تسوية أوضاع كل بنك في حالة التعثر، وقالت: «تنتقل جميع اختصاصات البنك المتعثر ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزى مع وقف توزيع أي أرباح».