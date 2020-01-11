شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة قناة «TeN» تجتمع بفريق عمل المحطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي لقناة «TeN»، وعمرو عبدالحميد، مدير عام القناة، مع فريق عمل المحطة قبل ساعات من انطلاق الحلقة الجديدة من برنامج «بالورقة والقلم» على الهواء مباشرة، السبت، لأول مرة بعد توقف استمر قرابة شهر.

وأكد «الديهي»، خلال كلمته للعاملين، عزم إدارة القناة على عودة «TeN» لاستكمال دورها الإعلامي والوطني أمام مشاهديها في مصر والعالم العربي، مشيرا إلى أن إدارة القناة عازمة على المضي قدمًا نحو إعلام هادف ومستنير وأن تكون عضوًا فاعلًا ومهمًا في الإعلام المصري.

من جهته، طالب عمرو عبدالحميد جميع العاملين ببذل أقصى ما لديهم من جهد لتقديم إعلام ومحتوى هادف وتنويري، وأنه لن يألو جهدًا في هذا الشأن، مؤكدًا الحفاظ على الخريطة البرامجية كاملة، بالإضافة إلى تعزيز المحتوى الدرامي والترفيهي في القناة.