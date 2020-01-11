شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي تتجه إلى السعودية لحضور الاجتماع الثاني لـ«تنمية المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تغادر الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، القاهرة متجهة إلى المملكة العربية السعودية، السبت، لحضور فعاليات الاجتماع الثاني لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية لإعداد مشروع اللائحة الداخلية والنظم المالية والإدارية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذى يعقد يومى 12 و13 يناير الجاري بمقر الأمانة العامة في مدينة جدة.

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