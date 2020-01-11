شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تقرر أحقية المشرفين الاجتماعيين في صرف كادر المعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الموافقة على أحقية المشرفين الاجتماعيين المسكنين على وظائف المعلمين، وفقًا لأحكام القانون رقم (155 لسنة 2007)، في صرف المستحقات المالية لكادر المعلمين (بدل المعلم- بدل الاعتماد).

وقالت الوزارة في بيان، السبت، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالمعلمين بصفتهم أهم عنصر في المنظومة التعليمية، والرد على كل تساؤلاتهم واستفساراتهم.

ووافق الوزير على أحقية خريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع غير الحاصلين على إجازة التأهيل التربوي في شغل وظيفتي مدير ووكيل مدرسة.